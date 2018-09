Le maire du Mans Stéphane Le Foll veut rendre hommage à son prédécesseur, Jean-Claude Boulard, décédé dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2018. Un lieu portera le nom de Jean-Claude Boulard, mais il n'a pas précisé lequel. Stéphane Le Foll veut se donner du temps. "Après le décès, il y a nécessairement une période de respect à avoir. _Je vois que des initiatives fleurissent. Je voudrai en appeler aux Manceaux, chacun peut avoir des idées. La mairie accueillera toutes les propositions_", a déclaré Stéphane Le Foll, sur France Bleu Maine.

L'inauguration de ce lieu portant le nom de Jean-Claude Boulard aura lieu un an après son décès, c'est-à-dire au mois de juin 2019. "Il y aura des discussions avec la famille et avec Dominique Boulard [l'épouse de Jean-Claude Boulard]", a assuré Stéphane Le Foll.

"Dans des choses, il faut de la méthode, du temps et du respect. La méthode, ce sera un an après la mort de Jean-Claude Boulard. Ce sera ouvert à tout le monde, je suis prêt à écouter toutes les propositions. Et ça se décidera en conseil municipal et avec la famille