Le Mans veut devenir une ville durable

La ville du Mans mise sur les panneaux photovoltaïques et des bus électriques

Les élus du Mans viennent de présenter plusieurs projets pour faire des économies d'énergie. Il y aura l'année prochaine des bus électriques entre la place des Quinconces et le Vieux Mans, mais aussi un gymnase, une école écolos, et un grand projet de panneaux photovoltaïques à la piscine des Atlantides.

43 m2 de panneaux photovoltaïques pour la piscine des Atlantides

Ce projet de panneaux solaires va réduire de 47 000 € par an le coût de fonctionnement du centre aquatique et parallèlement il diminuera de 52 tonnes les émissions de carbone. Ces panneaux seront installés autour du bâtiment et pourront produire 15% de l'électricité de la piscine.

Les panneaux photovoltaïques seront installés autour du bâtiment de la piscine - @googlemaps capture d'écran

Une salle omnisport à la place du gymnase de la briquèterie

Autre projet durable voulu par la ville : la construction d'une salle omnisports à la place du gymnase de la Briquèterie. Des panneaux photovoltaïques sur le toit et une isolation avec de la paille.

Et puis, autre projet plus grand public : la mise en place de navettes électriques dans le centre-ville. Trois mini bus devraient arriver dans la ville en juin prochain entre la place des Quinconces et la citée Plantagenet.

La ville du Mans devrait également entamer un programme sur les écoles notamment sur les vitres et les revêtements des cours de récréations. Un débat citoyen "Le Mans demain" est aussi en projet pour 2021 pour consulter les habitants.