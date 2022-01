Le médecin messin François Braun référent santé du futur candidat Macron

Chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de Samu-Urgences de France, François Braun s'engage dans un rôle plus politique : il va apporter ses propositions pour élaborer le programme de campagne d'Emmanuel Macron en matière de santé.

Urgentiste, président de Samu-Urgences de France et chef de pôle au CHR de Metz-Thionville, François Braun est de ces médecins que l'épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire a régulièrement mis en avant : en première ligne pour alerter sur les danger de la maladie, la situation de l'hôpital, l'évacuation des malades lors de la première vague et pour son expertise tout au long de cette crise. Une expérience qui n'est sans doute pas étrangère au nouveau rôle qu'il a accepté d'assumer : référent santé du programme d'Emmanuel Macron. Une fonction qu'il partage avec le Dr Sébastien Mirek, médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Dijon, et Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Continuité

"La crise sanitaire a révélé pas mal de choses au niveau de notre système de santé", confie François Braun sur France Bleu Lorraine. "Elle a révélé des forces, mais elle a aussi révélé des faiblesses qui sont anciennes, et qui sont qui se sont accélérées ces derniers mois. On espère sortir de la crise. On en voit le bout du tunnel. C'est le moment de réformer un peu notre organisation de la santé en France."

Le médecin messin explique ne pas avoir été sollicité par d'autre formation politique, et il voit de la cohérence dans cet engagement avec les équipes de la majorité : "J'ai trouvé le projet intéressant. Il y a déjà des choses qui ont été faites, donc c'est un peu dans la continuité. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été fait." Il entend malgré tout conserver sa liberté : "Mon engagement n'est pas une validation de ce qui s'est passé, Si cela ne va pas dans le bon sens, je partirai."

Crise du système

Si les réponses apportées par Emmanuel Macron avec la crise sont un "traitement dans l'urgence et symptomatique", l'urgentiste fait le constat partagé d'un hôpital qui se dégrade, qui a perdu de son excellence et des soignants "qui ont perdu l'envie de bosser."

L'hôpital doit être là pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens et pas pour faire tourner une entreprise

Le travail, pour réformer le système de santé est vaste : du fonctionnement des services à la gouvernance de l'hôpital, le parcours de soin, les déserts médicaux... "Je crois qu'il faut qu'on construise pour le long terme."