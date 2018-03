Laurède, France

Après une petite heure de présentation ce mercredi soir dans la salle communale de Laurède, on en sait plus désormais sur le projet de mémorial qui doit voir le jour dans quelques mois en hommage à Henri Emmanuelli. L'Association des Amis d'Henri Emmanuelli avait choisi la date, en accord avec la famille. Une date symbolique, puisque ce 21 mars représentait la première année de la disparition de l'emblématique Président du Conseil Départemental des Landes.

Plus de 200 personnes ont assisté à la présentation par le sculpteur Jacques Raoult, qui a déjà à son actif la statue de François Mitterrand à Soustons, et par l’architecte Michel Cantal-Dupart. Ils ont présenté les différentes étapes de leur travail à l'aide de croquis et des photos. L'inauguration du mémorial d'Henri Emmanuelli est prévue le 8 septembre prochain.

Assis sur les bancs de l'Assemblée, tourné vers les montagnes

Après des mois de travail, en collaboration avec Antonia Emmanuelli, Jacques Raoult a donc présenté une miniature de la future statue. Le mémorial présentera donc Henri Emmanuelli assis, les jambes croisées, "non pas sur un banc comme on en voit tant dans les Landes " explique Michel Cantal-Dupart, qui l'a bien connu, "mais il sera assis sur un banc, qui représente ceux de l'Assemblée Nationale parce qu'il a été parlementaire 34 ans, il a même présidé cette Assemblée. On trouvait que c'était bien qu'il soit dans cette posture".

L'orientation de la statue, en bronze, qui va mesurer environ 1 mètre 60, a aussi été réfléchie. Elle va certes tourner le dos à l'entrée du cimetière, mais sera tournée vers la montagne. "Il est né aux Eaux-Bonnes, au cœur des Pyrénées. Il a suivi le gave de Sault, le gave d'Oloron et l'Adour pour devenir cet homme politique landais important" poursuit Michel Cantal-Dupart, qui admirait l'esprit de synthèse d'Henri Emmanuelli dans ce département des Landes très composite.

Un pavé de la cour d'honneur et un morceau du "grand mur" de l'Assemblée

Ce mémorial se situera près de la tombe d'Henri Emmanuelli, dans le parc, près de l'allée qui conduit au cimetière. Un lieu paisible où se trouveront également des bancs, comme pour un aboutissement de promenade. "On a prévu trois bancs, détaille Michel Cantal-Dupart, un qui pourrait être celui de tous les galets qui ont roulé depuis les cascades du Valentin jusqu'à l'Adour. Un autre qui représenterait plus les Landes. Et puis j'avais dans l'idée qu'il y ait un peu d'Assemblée Nationale". Récemment, il croise le président actuel de l'Assemblée Nationale, François de Rugy, et lui fait part du projet. L'hémicycle est justement en réfection. L'architecte récupère alors deux pierres à intégrer au mémorial : un très lourd pavé en grès de la cour d'honneur et un morceau de la frise du "grand mur" qui entoure la salle de l'Assemblée.

Pour les militants, "si on a envie de faire un passage par Laurède pour se souvenir d'Henri Emmanuelli, il y avait un besoin d'ancrage. Pour les militants, pour les citoyens de venir voir Henri Emmanuelli comme on va voir François Mitterrand à Soustons". "Il le fallait !" rajoute un autre "pas pour nous, mais pour les générations à venir. Pour prouver qu'il y avait un homme politique dans les Landes, un homme très grand et qui a amené le département là où il est maintenant".

