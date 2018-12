Le message de Christelle Morançais à Laurent Wauquiez : "j'ai envie que ma famille politique fasse des propositions"

Nantes, France

Christelle Morançais a beau avoir été désignée ministre de l'économie dans le "shadow cabinet", l'équipe de gouvernement alternatif, du président des Républicains le mois dernier, elle n'a pas hésité à émettre des doutes sur l'action de Laurent Wauquiez, ce jeudi sur France Bleu Loire Océan. La présidente (LR) de la région des Pays-de-la-Loire a été interrogée sur les critiques internes contre le patron du parti, élu il y a un an, et qui est à la peine dans les sondages et les baromètres de popularité.

"Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter les petites phrases, il est temps que notre famille politique se rassemble, et surtout qu'elle fasse des propositions. Le problème, c'est que après l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle en 2012, on ne pensait qu'à une seule chose : 2017. Là, on perd 2017, et _on ne pense qu'à une seule chose : 2022 ! Mais pour gagner 2022, il faut être force de proposition._"

Et moi j'ai envie que ma famille politique fasse des propositions sur les sujets d'emploi, d'économie, de société. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne nous entend pas beaucoup sur les propositions !"

Christelle Morançais pense-t-elle qu'il aurait fallu "choisir le projet avant de choisir un homme" ? : "il faut un chef, il faut un patron. Maintenant, il [Laurent Wauquiez] est patron aujourd'hui des Républicains, mais ce n'est pas notre candidat en 2022 : en 2022, il sera temps de choisir quel sera le candidat qui sera le plus à même de représenter notre famille politique."

Bruno Retailleau critique lui aussi Laurent Wauquiez

Dans Ouest-France ce jeudi, le sénateur LR de Vendée Bruno Retailleau, ex président de la région Pays-de-la-Loire, rappelle qu'il était "de ceux, après la présidentielle, qui pensaient qu’il fallait débattre d’un projet, avoir une ligne avant de désigner le chef. Je n’ai pas été suivi. Aujourd’hui, on n’a pas de projet, on ne propose pas une vision d’avenir, on chevauche trop l’actualité."