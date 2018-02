Corse, France

L’Economie et le social avant l’institutionnel

« Je suis d’accord pour qu’on ouvre la réflexion institutionnelle, qu’on donne à la Corse plus de responsabilités, plus d’autonomie mais dans un cadre républicain…

J’ai voulu insister très lourdement là-dessus et je le ferai encore mais je vais également parler des maux qui rongent la Corse au quotidien, d’essence économique et sociale, il y a beaucoup de gens qui souffrent vivent dans la pauvreté la misère en Corse, qui ont tout juste de quoi boucler les fins de mois, qui ont du mal à se loger à vivre tout simplement et à mon avis c’est ça la première des responsabilité de l’Etat aujourd’hui, c’est d’assurer une possibilité de créer des conditions de vie meilleures en Corse. Aujourd’hui le niveau de pauvreté dans notre territoire est vraiment particulièrement important. »

Les dossiers ajacciens

« Je vais aussi lui parler du territoire que j’ai la chance et l’honneur de représenter, la ville d’Ajaccio et la communauté d’agglomération du pays ajaccien, nous avons des dossiers, à titre d’exemple celui de la citadelle d’Ajaccio ou encore de la cité administrative que nous voulons faire en lieu et place de l’actuel hôpital, comme le chef de l’Etat est présent aujourd’hui à Ajaccio et qu’il sera dans mon bureau un certain temps je vais en profiter ! »