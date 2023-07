Le Messin François Braun évincé du gouvernement

François Braun quitte le ministère de la Santé après un peu plus d'un an d'exercice

Son nom était régulièrement cité parmi les ministres susceptibles de "sauter". François Braun n'est plus ministre de la Santé. L'ancien chef des urgences du CHR Metz-Thionville est évincé au profit d'Aurélien Rousseau, ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, selon le service politique de France Info.

François Braun avait été nommé ministre de la Santé et des solidarités le 4 juillet 2022 , en remplacement de Brigitte Bourguignon, contrainte à la démission après sa défaite aux élections législatives. La nomination du Messin n'était qu'une demi-surprise. Président du syndicat Samu-Urgences de France, il avait accepté le rôle de conseiller sur les questions de santé pour Emmanuel Macron lors de sa campagne pour sa réélection à la Présidence de la République. Et c'est à lui que le chef de l'Etat, une fois réélu, avait confié une "mission flash" sur la situation des services d'urgences en France.

Mission urgences

François Braun a ainsi étendu à d'autres départements de France le "système d'accès aux soins" déjà expérimenté en Moselle : l'appel systématique des au 15 pour les orienter vers la solution la plus pertinente : les urgences hospitalières ou médecine de ville en cas de problème non-vital. Un dispositif censé désengorger les urgences, saturées par l'afflux de patients et le manque de personnels soignants. Le "SAS" devrait être généralisé à l'ensemble du pays d'ici la fin de l'année 2023. Mais ce système a aussi ses opposants farouches, qui considère cela comme "un tri des patients" et une "rupture du service public", tels que Christophe Prudhomme, urgentiste au Samu 93 et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF).

Ministère déjà fragilisé

Héritier d'un ministère déjà fortement fragilisé avant même la crise du Covid-19, François Braun a aussi dû gérer des dossiers sensibles tels que la grogne des personnels hospitaliers, toujours en demande de moyens humains supplémentaires et de mesures salariales pour améliorer l'attractivité de leurs professions; la grève des médecins libéraux pour obtenir la hausse des tarifs de leurs consultations; ou la lutte contre les déserts médicaux .