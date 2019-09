Le métro à Bordeaux : les usagers et les écologistes, "pas convaincus" par le projet

Un projet "inabordable" et trop long à mettre en place, pour les usagers et un élu écologiste : le projet de métro aura-t-il l'aval des élus de Bordeaux Métropole ? Ils se réunissent ce jeudi 26 septembre pour décider du lancement d'une nouvelle étude -ou non - sur la construction d'un métro.