Le ministre Christophe Béchu en visite en Isère ce lundi 1er août

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, se déplace en Isère ce lundi 1er août. Il vient constater l'impact de la sécheresse dans le département et rencontrer les acteurs qui luttent contre les effets du manque d'eau.

Il rencontrera des agents de l'Office Français de la Biodiversité à Rovon et Vinay deux communes situées entre Voiron et Saint-Marcelin, de part et d'autre de l'Isère, au nord-ouest du massif du Vercors. Christophe Béchu visitera ensuite une entreprise iséroise qui propose des solutions pour la gestion de l'eau comme ressource naturelle face au changement climatique, il y participera à une table ronde avec différents acteurs de la filière.