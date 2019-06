Le ministre de l'Agriculture en Corse les 25 et 26 juin

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, entame ce mardi 25 juin un déplacement de deux jours en Corse.

Durant deux jours, mardi 25 et mercredi 26 juin, Didier Guillaume se rend en Corse. Déplacement qui débute par une halte à la plateforme Sella Mare à Biguglia. Puis en fin de matinée, à Vescovatu, visite du futur siège de la chambre d'agriculture de Haute-Corse, également siège de la chambre régionale. L'après-midi, le ministre de l'Agriculture se rendra dans plusieurs exploitations de Haute-Corse, d'Aleria à Riventosa.

Place le mercredi à la Corse-du-Sud avec la visite de deux nouvelles exploitations, à Sarrola et Azilone. Un déplacement ministériel qui intervient avant la venue la semaine prochaine du Premier ministre, les 4 et 5 juillet.