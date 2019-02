Le ministre de l'agriculture en "grand débat" dans un lycée agricole d'Hasparren

Pays Basque, France

Plus de deux heures débat. Des dizaines de questions posées par des élèves du lycée privé Armand David, du CFA d'Hasparren et du lycée agricole de Pau-Montardon. Ce vendredi le ministre de l'agriculture a tenté de répondre à ce bombardement.

Pluie de questions

Énormément de sujets ont été abordés : glyphosate, conditions d'abattage dans les abattoirs, bien être animal, aides aux apprentis, condition féminine dans le monde paysan, retour des loup ou introduction des ours. Dans le dialogue les élèves parlent avenir des filières, conditions d’élevage à la ferme, montant des retraites dans le monde agricole.

Pourquoi dans le privé ?

Pourquoi un ministre de l'agriculture, ici, à Hasparren à 18 kilomètres de la côte basque ? "J'ai été invité par le directeur du lycée" (Bertrand Gaufryau). Pourquoi avoir choisi un établissement privé ? Le ministre répond qu'il visitera un lycée public après les vacances de février. Une réponse à quelques syndicalistes du FSU-SNETAP rassemblés dans la matinée devant les grilles du lycée privé.

Aveu d'impuissance d'un haut fonctionnaire

Aux questions trop techniques (il y en a eu) le ministre tape en touche et lance : "joker !" appelant à la rescousse le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, notamment à propos de la disparition d'un poste de fonctionnaire assurant la liaison entre les lycées agricoles des Pyrénées Atlantiques. Aveu d'impuissance du haut fonctionnaire devant son ministre : "j'ai besoin de continuer le travail de cet agent (une agente) mais je n'en ai pas les moyens !" Et d'expliquer qu'il doit réaliser au niveau de la région des "économies d’échelles" et donc ne pas renouveler 18 postes.

Des gilets jaunes écoutés par le ministre devant le lycée

Après plus de deux heures de débat, le ministre de l'agriculture sort de la salle de réunion pour rencontrer une dizaine de gilets jaunes arrivés dans la matinée devant l'établissement. Le dialogue s'amorce. Le ton monte vite mais des gilets jaunes apprécient qu'un ministre accepte de leur parler.