Le ministre de l'Éducation annoncé dans le Vercors

Nommé ministre de l'Éducation en mai dernier, Pap Ndiaye est annoncé dans le Vercors ce dimanche 2 juillet. Il sera présent au centre d'hébergement l'Escandrille, qui accueille le campus de l'institut de l'engagement. Cette association présidée par Martin Hirsch met en avant l'engagement de jeunes dans des missions de bénévolat ou de service civique.

L'institut de l'engagement rassemble jusqu'à mercredi des jeunes sélectionnés pour leurs actions et leur parcours et leur propose des ateliers et des conférences.