Le ministre de l'Éducation Nationale attendu dans la Marne pour la pré-rentrée des enseignants

Le ministre de l'Éducation Nationale et des Sports est attendu dans l'académie de Reims ce mercredi 1er septembre. Jean-Michel Blanquer vient assister à la pré-rentrée des enseignants du collège et de l'école de Mareuil-le-Port (Marne).

Selon le programme communiqué par la préfecture, son arrivée est prévue au collège Professeur Nicaise à 14h45 où il assistera à une réunion de travail entre le principal et son équipe. Les thématiques du climat scolaire et de la réussite devraient y être évoquées. Une heure plus tard, le ministre sera à l'école élémentaire pour rencontrer et échanger avec les équipes de l'établissement, avant un départ prévu à 16h30.