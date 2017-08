Le ministre de l'Education Nationale en visite à Tours ce vendredi

Le ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer était à Tours ce vendredi matin pour participer à la réunion de rentrée des cadres de l'académie d'Orléans-Tours. Il s'est exprimé entre autre sur le dédoublement des classes de CP dans les REP + l'une des réformes de la rentrée.

Une visite express pour préparer la rentrée ! Le ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer était à Tours ce vendredi matin pour participer à la réunion de rentrée des cadres de l'académie d'Orléans-Tours. Il s'est exprimé entre autre sur le dédoublement des classes de CP dans les REP + (réseau d'éducation prioritaire renforcé), l'une des réformes de la rentrée.

6 écoles sont concernés en Indre et Loire. 3 à Saint Pierre des Corps et 3 à Joués les Tours. Dans ces écoles, au lieu de 24 élèves, il n'y aura plus que douze élèves par classe dès la rentrée. Moyen le plus efficace de lutter contre l'échec scolaire selon le ministre.

Au début de la vie de l'élève nous concentrons les efforts pour que les compétences fondamentales soient installées. Ce sont ces compétences qui sont les clés pour la suite de la vie de l'élève. Et nous le faisons en réseau d'éducation prioritaire parce que c'est là que se concentrent une bonne partie des difficultés".

Objectif : 100% d'élèves qui réussissent leur CP cette année. Pour cela, le ministre veut aussi revenir à la méthode de lecture syllabique. Une méthode de lecture sonore qui pour certains syndicats enseignants comme le SNUIPP - FSU est déjà en place depuis de nombreuses années. Ils dénoncent une annonce populiste et politique. Faux répond le ministre qui dit s'appuyer sur les remontées des enseignants. Il explique vouloir réformer avec les profs.

Y'a eu beaucoup de réformes dans le passé avec une certaine forme de lassitudes des acteurs vis à vis de grandes nouvelles réformes. D'un autre coté tout le monde sent bien qu'il y a des limites à notre système et qu'il faut y apporter un changement. La seule manière de réformer c'est d'arriver à ce que le changement des acteurs. Ce doit être l'école de la confiance, donner pouvoir aux acteurs.