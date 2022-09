Le ministre de l'Intérieur dans le Cher pour annoncer la création de 200 brigades de gendarmerie

Un an et demi après ses visites dans l'Indre et le Cher pour annoncer des renforts policiers dans les commissariats de Châteauroux, Bourges et Vierzon, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est de retour en Berry. Il est attendu à 17 heures à Rians, dans le Cher, pour le lancement de la consultation sur la création de 200 brigades de gendarmerie.

L'objectif est de renforcer la présence des gendarmes sur le terrain. Une consultation département par département permettra de déterminer les besoins de chacun.