Le ministre de l'intérieur écourte sa visite dans l'Hérault et part dans les Pyrénées Orientales

Le Ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, devait être toute la journée dans l'Hérault, ce lundi 14 février. Il s'est rendu au commissariat de Montpellier où il a échangé avec les policiers. En fin de matinée, il a écourté sa visite pour se rendre à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées Orientales où un incendie a fait sept morts. "Le bilan de sept morts n'est pas définitif. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les heures qui viennent" a-t-il expliqué.

Une centaine de dossiers de violences conjugales par mois à Montpellier

Les policiers de Montpellier ont demandé davantage d'effectif. Gérald Darmanin a reconnu "qu'à Montpellier, il y a de très nombreux dossiers qui s'accumulent sur les bureaux des policiers qui sont très courageux. Une centaine de dossiers de violences conjugales par mois (au commissariat de Montpellier NDLR)." Il a assuré mettre davantage de moyens "je rappelle qu'il y a eu 45 commissariats de plus en un an et demi à Montpellier. 30 supplémentaires arrivent d'ici le premier semestre 2022. Ce qui va aider, je l'espère, à résoudre plus vite les dossiers de violences conjugales."

Une académie de police à Montpellier

Promesse et solution pour combler le manque d'effectif proposée par le ministre de l'intérieur : "L'académie de police qui formera tous les policiers notamment pour les violences conjugales et sexuelles verra bien le jour ici à Montpellier. Deux terrains sont en compétition." Ce qui représente "70 millions d'investissements de l'Etat et, je l'espère, des collectivités locales." Il a aussi dit avoir pris la décision, avec le Premier ministre, de "décentraliser la direction centrale de la formation et du recrutement de la police nationale, à peu près 230 personnes, de l'Ile-de-France à Montpellier." Il a conclu en disant que "Montpellier sera la belle et grande ville qui accueillera la formation et le recrutement des policiers quel que soit leur âge et leur grade."

"Lutter contre la drogue, c'est comme une décharge publique" - Gérald Darmanin

Sur la question du trafic de drogue, très présente à Montpellier, le ministre de l'intérieur a dit : "Des moyens considérables sont mis pour lutter contre les grands trafics et contre les points de deal du coin de la rue." Le problème mettra du temps à se régler a-t-il précisé : "Il nous faudra de très nombreuses années pour mettre fin à ces réseaux inacceptables. Lutter contre la drogue, ça prend beaucoup de temps et il faut beaucoup de moyens." Gérald Darmanin a ensuite comparé la lutte contre la drogue à "une décharge publique." Il a développé : "Pour nettoyer une décharge publique, il faut y aller de très nombreuses fois. Il faut que la population arrête d'y mettre ses ordures et il faut qu'il y ait beaucoup de présence de service public pour nettoyer." Pour les dealers de drogue donc, c'est la même chose selon le ministre de l'intérieur.

Le Ministre de l'intérieur en visite dans l'Hérault, accompagné du maire de Montpellier Michaël Delafosse et du Préfet de l'Hérault Hugues Moutouh. © Radio France - Morgane Guiomard