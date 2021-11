Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la rencontre des gendarmes de Dordogne

Gérald Darmanin revient en Dordogne ce mardi. France Bleu Périgord l'annonçait vendredi et sa venue est désormais officialisée. Le ministre de l'Intérieur sera d'abord au Centre national d'entrainement des forces de gendarmerie (CNEFG) de Saint-Astier à 17h pour une cérémonie du centenaire de la gendarmerie mobile. Il déposera une gerbe au pied de la stèle de la gendarmerie nationale et remettra des emblèmes aux gendarmes présents. Le ministre de l'Intérieur se déplacera ensuite à Thiviers pour inaugurer la nouvelle gendarmerie de la brigade, avant d'échanger avec les gendarmes et leurs familles. La caserne de 600m2 et les 14 logements ont été entièrement refaits pour 4,4 millions d'euros.

Rencontre avec les gendarmes de Saint-Astier et Thiviers

Gérald Darmanin était déjà venu en Périgord en avril dernier avec Jean Castex, le Premier ministre, pour visiter l'hôpital de Périgueux, et fêter le tricentenaire de la Gendarmerie avec un passage à Brantôme mais aussi à Saint-Astier.