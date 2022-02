Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin attendu dans la Vienne ce vendredi

Gérald Darmanin attendu dans la Vienne ce vendredi 11 février. Au programme du ministre de l'Intérieur : une visite au lycée professionnel du Dolmen à Poitiers où a été conçu la future tenue des policiers puis au commissariat des Trois-Cités le matin. Il doit se rendre ensuite en début d'après-midi à la brigade de gendarmerie de Jaunay-Marigny.

Problèmes d'effectifs

L'occasion pour Pascal Maynard, secrétaire départemental d'Alliance police nationale pour la Vienne, d'interpeller à nouveau le ministre sur les problèmes d'effectifs dans les commissariats de Châtellerault et Poitiers. "Il y a certes quatre effectifs qui nous ont été annoncés arrivant à Châtellerault cette année mais qui vont à peine combler les départs en retraite qui ne sont pas anticipés. Sur un an et demi on va avoir trois fois plus de départs en retraite que d'arrivées cette année à Châtellerault. C'est un exemple, Poitiers n'est pas en reste".

Le représentant syndical estime que depuis cinq ans il y a eu des avancées en matière sociale comme "la prise en charge d'une partie de la mutuelle, les trajets en train", des avancées matérielles, "les véhicules, l'armement, les bâtiments... on a un commissariat tout neuf à Châtellerault qui a été inauguré en juin 2021 par M. Darmanin". Mais les moyens humains restent "le gros point noir. On est inquiets, par rapport au service public, aux missions qui se multiplient. On a des jours où il y a des complications, des interventions qui peuvent être retardées des fois parce qu'il n'y a pas suffisamment de patrouilles".