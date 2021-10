Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de retour en Vaucluse ce jeudi

Le Ministre de l'Intérieur est de retour en Vaucluse ce jeudi 21 octobre. Gérald Darmanin revient pour la troisième fois depuis le début de l'année : il était déjà venu lors du meurtre d'Éric Masson, ce policier tué après un contrôle anti-drogue à Avignon le 5 mai dernier, puis il est revenu mi-août après de nouvelles violences liées au trafic de stupéfiants à Cavaillon. Gérald Darmanin vient à nouveau pour évoquer les moyens de lutter contre la délinquance mais sa visite tournera aussi autour de la lutte contre les violences intrafamiliales.

Rencontre avec les policiers et gendarmes à Avignon le matin

Le ministre est d'abord avec les policiers et les gendarmes d'Avignon ce matin. Il visite d'abord le siège départemental de la gendarmerie, boulevard Raspail, et plus précisément le Centre d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie (CORG), où il doit échanger avec les agents sur le thème des violences intrafamiliales et des violences sexuelles et sexistes.

Puis Gérald Darmanin se rendra à l'hôtel de police, boulevard Saint-Roch. Il lui sera présenté le dispositif départemental de prise en charge des victimes de violences intra-familiales puis il rencontrera les policiers chargés du recueil des plaintes et de la psychologue chargée de la prise en charge des victimes.

À ma mi-journée, Gérald Darmanin déjeune avec les policiers d'Avignon, dont les collègues d'Éric Masson.

Visite d'un centre de protection des familles à Carpentras l'après-midi

L'après-midi sera consacré à la lutte contre les violences intra-familiales et conjugales. Gérald Darmanin se rend à Carpentras. Il doit rencontrer le maire puis visiter la Maison de confiance et de protection des familles, une unité installé en mars dernier à Carpentras avec cinq gendarmes spécialisés dans les violences conjugales.

Le ministre découvrira notamment l'initiative de ces gendarmes qui ont imprimé les numéros d'urgence sur 90;000 sachets pour emballer votre baguette chez le boulanger. Les gendarmes lui feront aussi une démonstration de la prise de plainte dans un tiers lieu défini avec la victime, grâce au dispositif "Ubiquity". La journée se terminera par un échange avec les effectifs de la gendarmerie de Carpentras.