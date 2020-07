Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite à Nice dans le quartier des Moulins

Le ministre de l'Intérieur Gérarld Darmanin est arrivé à Nice ce jeudi après-midi, il a rencontré des élus, le préfet et s'est rendu dans le quartier des Moulins, à l'ouest de la ville. Depuis un mois, à trois reprises il y a eu des échanges de coups de feu dans le quartier. Dernière fusillade en date, ce lundi en pleine journée devant un supermarché. Un homme aurait été blessé au pied mais il n'a pas été retrouvé. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée par les enquêteurs de la police judiciaire.

Une saisie de cocaïne "importante" a déstabilisé les trafiquants

Le ministre, qui s'était déjà entretenu avec le maire de Nice lors de sa venue le 13 juillet dernier, a accordé un renfort de 60 policiers nationaux (une unité de force mobile) pour Nice. Il est venu saluer les forces de l'ordre en visitant le commissariat des Moulins. Christian Estrosi, le maire de Nice demandait en urgence des moyens supplémentaires pour rétablir l'ordre dans plusieurs quartiers, dont les Liserons à l'Est de Nice également théâtre de coups de feu ces derniers mois.

Gérald Darmanin a expliqué qu'il y a eu "une saisie très importante de drogue le 10 juillet dernier" qui a entraîné des violences "inacceptables".

Rendre Nice plus attractive pour les policiers

Le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion avec le préfet des Alpes-Maritimes, les bailleurs sociaux et des associations du quartier des Moulins. les policiers en renfort "resteront là le temps qu'il faudra" a -t-il déclaré. "Les policiers sont à la demande dès que le maires de la République le demandent" comme à Nice

Le ministre a rappelé qu'il y a plus de 1000 policiers nationaux dans la circonscription de Nice, 2000 dans le département des Alpes-Maritimes, en plus "d'une police municipale extrêmement forte avec le centre de vidéosurveillance." "Nous avons ouvert des postes budgétaires pour les policiers à Nice mais ils ne sont pas toujours présents dans les commissariats car ici la vie est chère et les policiers n'ont pas forcément les moyens de se loger. On doit travailler à améliorer les conditions de vie des policiers nationaux à Nice comme ailleurs."