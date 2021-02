Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite en Savoie et en Haute-Savoie

Dans le cadre du Beauvau de la sécurité, grande concertation à l'échelle de la France pour évaluer les besoins dans la police et la gendarmerie lancée le 8 février, Gérald Darmanin est en visite ce lundi en Savoie et en Haute-Savoie pour sa première table ronde régionale.

Le ministre de l’Intérieur commence son tour des régions par la Savoie et la Haute-Savoie ce lundi 15 février. Gérald Darmanin préside sa première table ronde dans le cadre du Beauvau de la sécurité à Chambéry. La réunion est prévue en fin de matinée dans les locaux du groupement départemental de gendarmerie. L'après-midi, direction Annemasse en Haute-Savoie, pour inaugurer l’hôtel de police.

Des annonces très attendues par les syndicats

Gérald Darmanin est attendu de pied ferme par les forces de l'ordre. Au programme, des échanges avec les policiers et les gendarmes pour aborder les propositions recensées dans le livre blanc de la sécurité intérieure. En Savoie, le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, Emmanuel Courtois, attend notamment des annonces concernant la formation des policiers, mais aussi et surtout des moyens : "À Albertville, il nous faudrait six ou sept fonctionnaires supplémentaires. Il y a eu des départs en mutation au mois de septembre et ils n'ont pas été comblés."

D'autres thématiques devraient être abordées par le ministre, comme le lien entre police/gendarmerie et population, ou encore la diffusion d'images des forces de l'ordre, un sujet qui avait fait beaucoup de bruit en novembre dernier. Le ministre de l'Intérieur terminera sa visite dans l'Ain, à Oyonnax : une rencontre est prévue en fin d'après-midi avec les élus locaux.