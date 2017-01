Le Ministre de l'Intérieur, mercredi, en Moselle

Bruno Le Roux sera mercredi dans l'agglomération de Metz pour présenter ses voeux aux personnels de la sécurité civile.

Nommé le 6 décembre dernier pour succéder à Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur, Bruno Le Roux effectuera, mercredi 4 janvier, une courte visite en Moselle pour présenter ses voeux aux personnels de la sécurité civile.

M. Le Roux est d'abord attendu à 16h15 à la caserne Riberpray à Metz, siège de la Préfecture de zone de défense Est pour une visite du centre opérationnel et une rencontre avec les personnels.

Il sera rendra ensuite à Saint-Julien-lès-Metz, au Centre Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) de Moselle où il sera accueilli par le président du Conseil Départemental et du SDIS 57, Patrick Weiten. Le Ministre de l'Intérieur assistera à des exercices de sécurité civile et des manoeuvres de jeunes sapeurs. Il rencontrera également des cadets de la sécurité civile.