Le ministre de la Justice à Valence ce mardi

Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice vient d'arriver à Valence ce mardi 25 juillet. Au cours de la matinée, il doit inaugurer la SAS, structure d'accompagnement vers la sortie, puis rencontrer les personnels pénitentiaires, avant de se rendre au Palais de Justice. Là aussi il est prévu que le ministre puisse discuter avec les magistrats et les fonctionnaires.

Accompagner les détenus en fin de peine

Cette SAS, la première en Auvergne-Rhône-Alpes, doit accueillir les premiers détenus dès l'automne. D'une capacité de 120 places, cette nouvelle structure est réservée aux détenus en fin de peine de toutes les prisons de la région. L'objectif est de les aider à mieux se préparer à sortir de détention. Ce sont les détenus qui n'avaient pas de travail avant, ou sont peu aidés par leur famille, qui seront suivis dans ce nouveau mode de détention. La SAS aura également un quartier de semi-liberté d'environ 40 places.

Manque de personnel

A l'issue de sa visite, le ministre doit rencontrer des surveillants et faire des annonces sur leur statut de fonctionnaire. Aujourd'hui en catégorie C, ils pourraient passer en catégorie B avec à la clé une petite augmentation et surtout la possibilité d'embaucher des contractuels. Car le manque d'effectif est criant. A Valence en ce moment au centre pénitentiaire, il manque plus de 80 surveillants sur 240. Un tiers de l'effectif en moins. Certains en arrêt maladie, d'autres en détachement ailleurs, certains encore qui ont préféré démissionner. Quant à l'effectif des détenus, il ne cesse d'augmenter. Ils sont en ce moment 467 pour 344 places, soit un taux de surpopulation de 137%

Métiers peu attractifs

Les métiers de la pénitentiaire ont du mal à trouver preneur. Par exemple : il y a 300 postes environ à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes, mais seulement 90 candidats se sont présentés pour passer le concours cette année dans la région. Un surveillant débutant est rémunéré aux alentours de 1 500 euros nets mais : "on fait des nuits des weekend on bosse les jours fériés et on voit pas la lumière du jour" explique un gardien.

Visite au Palais de Justice

Après l'inauguration au centre pénitentiaire, Éric Dupont-Moretti doit se rendre au Palais de Justice de Valence pour discuter avec les magistrats et les fonctionnaires qui eux aussi ont beaucoup à lui dire. Les greffiers du tribunal judicaire étaient en grève il y a trois semaines pour réclamer des augmentations et un meilleur statut.