Le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti en visite à Caen au chantier de la future prison d'Ifs

Sur le chantier de la future prison d'Ifs, Eric Dupond-Moretti est venu avec ses bottes, sous la pluie normande, pour défendre les engagements du gouvernement concernant les prisons : "Je suis un homme ravi, un ministre de la Justice ravi, de voir que les prisons sortent de terre, et je peux vous assurer que les engagements pris par le président de la République à ce sujet seront tenus."

Emmanuel Macron avait promis que 15 000 nouvelles places de prison seraient livrées d'ici 2027. Face aux critiques, Eric Dupond-Moretti a tenu à confirmer "que ces 15 000 places arriveront à la date prévue". Tout en dénonçant les critiques à l'égard de la politique carcérale du gouvernement. "Quand on construit des prisons nouvelles, vous avez toujours des gens pour critiquer, pour dire que l'on construit des prisons pour les remplir, ou bien que l'on crée des conditions de détention indignes", s'est agacé le garde des Sceaux, "critiquer, c'est facile, construire, ça l'est moins, il faut du courage pour des élus pour accepter la construction d'une prison sur sa commune".

Un exemple d'une chambre de la future prison d'Ifs. © Radio France - Marie Martirossian

Un quartier de confiance au sein de la prison

La future prison d'Ifs se veut être un établissement moderne, "modèle, où les conditions de détention sont améliorées", veut constater Eric Dupond-Moretti. Le cabinet Architecture Studios a imaginé un espace strict mais avec plus de végétation et une nouveauté : un quartier de confiance au sein de l'établissement. "C'est un espace où le détenu disposera d'une plus grande liberté de mouvement, tout en étant toujours encadré, au sein de son unité d'hébergement et même pour aller dans la cour de promenade", explique Marie-Caroline Piot, l'une des architectes.

Le ministre a visité le chantier de la SAS à Caen, la structure d'accompagnement vers la sortie, pour les détenus qui purgent la fin de leur peine. © Radio France - Marie Martirossian

En fin de matinée, le ministre de la Justice a visité le chantier de la SAS à Caen, la structure d'accompagnement vers la sortie, pour les détenus qui purgent la fin de leur peine. Pour ces deux bâtiments, les travaux devraient être terminés d'ici la fin 2022, pour un accueil des premiers détenus début 2023.