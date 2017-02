Le ministre de la Ville en visite à Forbach

Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, était de passage à Forbach ce jeudi matin. Au menu : le nouveau programme de renouvellement urbain sur la communauté d'agglomération, et la visite d'un logement réhabilité dans le quartier du Wiesberg.

Depuis un an, 198 logements du quartier du Wiesberg ont déjà subi des travaux de réhabilitation. C'est justement un de ces logements que Patrick Kanner, le ministre de la Ville, est venu visiter : l'appartement du couple Becker, enfants d'anciens mineurs, situé dans un bâtiment récemment rénové par la SNI Sainte-Barbe. Dans le logement qu'ils occupent depuis 43 ans, la réhabilitation a duré 11 mois : "Aujourd'hui, la classe énergétique est passée de la catégorie E à la catégorie C", commente le bailleur social.

Patrick Kanner, ministre de la #Ville, en visite dans le quartier du Wiesberg à #Forbach pic.twitter.com/gUIMS8vZmS — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) February 9, 2017

Le ministre de la Ville était déjà venu à Forbach et Behren-lès-Forbach, en octobre 2015. Au Wiesberg, Patrick Kanner avait incité les habitants à s'investir dans le projet de requalification du quartier. Les travaux ayant commencé, le ministre a donc tenu à revenir :

Une rénovation réussie permet de changer la vie des habitants. Ce quartier a été imaginé par un architecte pour loger les mineurs, mais au bout de quelques décennies les logements se dégradent, alors il faut réhabiliter. C'est un travail de dentelle, qu'il faut savoir mener avec les habitants" - Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

La matinée de Patrick Kanner s'est poursuivie au centre social du Wiesberg, pour signer un protocole de renouvellement plus large, qui concerne trois quartiers de l'agglomération de Forbach : le Wiesberg, Bellevue, et la cité de Behren-lès-Forbach.

Au total, 1,4 million d'euros sont engagés, dont 642 000 euros de subventions de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement public) et 57 000 euros de la Caisse des dépôts et consignations. Le reste sera réparti entre les partenaires sociaux et les différentes collectivités locales. Le programme sera totalement finalisé d'ici un an, et les travaux seront échelonnés sur dix ans.