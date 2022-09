Le ministre délégué à la ville et au logement en visite dans la métropole dijonnaise

Le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, passe la journée de ce jeudi dans la métropole dijonnaise. Chenôve et les quartiers des Grésilles et de la Fontaine d'Ouche à Dijon font partie du programme de ses visites, tous considérés comme des quartiers "sensibles".