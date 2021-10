Le ministre délégué aux PME Alain Griset en visite en Côte-d'Or ce lundi 18 octobre

Alain GRISET, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, est en Côte-d'Or ce lundi 18 octobre. Une visite dans la commune de Corberon dans le cadre du Plan Indépendants.

A l'occasion de sa venue en Côte-d'Or, Alain Griset visite la foudrerie Marc Grenier, entreprise familiale fondée en 1982. Cette PME fabrique des cuves et des foudres en chêne sur-mesure de tradition artisanale française destinés à la vinification. Elle est également candidate au label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) afin de valoriser son savoir-faire unique. Ce label est une marque de reconnaissance de l’Etat, mise en place pour distinguer des entreprises françaises entre autres, et des savoir-faire industriels et artisanaux d’excellence.

A l’issue de cette visite, Alain Griset animera une réunion autour d’une quarantaine de chefs d’entreprise pour détailler les mesures du Plan Indépendants et répondre aux questions des professionnels.