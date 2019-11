Le ministre des comptes publics à Dormans : "Le réseau se transforme mais ne s'atrophie pas"

Dormans, France

Le ministre des comptes publics Gérald Darmanin a signé à Dormans ce jeudi 7 novembre avec le président du département Christian Bruyen, la charte qui entérine la nouvelle organisation des Finances publiques dans la Marne. Une réorganisation vivement critiquée par les syndicats et des élus ruraux. Ce nouveau réseau prévoit la suppression de 14 trésoreries telles qu'on les connait aujourd'hui, remplacées par des centres de gestion dans les grandes villes et de multiples accueils de proximité dans les plus petites communes.

Un agent au lieu de 3 à Dormans

Exemple à Dormans, ou s'est rendu le ministre : à la place des trois agents des Finances publiques présents aujourd'hui, il y aura un seul agent pour accueillir le public. Un agent qui sera à l'avenir installé dans la Maison France services -anciennement maison des services publics- qui ouvrira ses portes en janvier 2020. D'autres communes verront ainsi leurs trésoreries disparaître au profit d'accueils de proximité. "On leur fait faire des missions différentes aux agents, plus de contrôles par exemple, et en même temps on leur retire des missions quand on supprime la taxe d'habitation, quand on simplifie l'impôt à la source...", explique Gérald Darmanin.

De la mobilité géographique imposée pour certains agents

Mais ce n'est pas sans conséquences pour les agents concède Etienne Effa, le directeur des finances publiques de la Marne : "il y aura le maintien d'un agent pour l'accueil du public, mais le travail et les emplois sont transférés de Dormans à Epernay -25 km- alors il y a une mobilité géographique contrainte pour une partie des agents". Une quinzaine de personnes devraient être ainsi concernées sur les 750 agents des Finances publiques de la Marne selon Etienne Effa.

Et face aux inquiétudes des élus du sud marnais il a tout de même fallu revoir la carte. Sézanne garde finalement son antenne des services fiscaux avec une dizaine d'agents, alors qu'elle devait ne garder qu'un accueil de proximité et un conseiller pour les collectivités locales dans la version initiale du projet.

La version finale proposée par la direction des Finances publiques de la Marne. © Radio France - Sophie Constanzer

Lors de sa visite éclair à Dormans, le ministre des comptes publics n'a pas abordé pas la question des suppressions de postes qui ont pourtant été annoncés dès la fin de l'été.