Le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, en visite en Ariège pour soutenir le secteur aéronautique

Le ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité, Franck Riester, se rend en Ariège ce mardi 8 mars au matin. Il visitera deux entreprises du secteur de l'aéronautique à Pamiers et Verniolle. L'occasion de réaffirmer la mobilisation du gouvernement aux côtés de cette filière.

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité en visite en Ariège ce mardi

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, sera ce mardi matin en Ariège. Il va visiter deux sites industriels spécialisés dans l'aéronautique à Pamiers et Verniolle et évoquer avec ces entreprises leurs perspectives à l'international. "Dans un contexte marqué par la reprise des commandes pour la filière aéronautique française, le ministre réaffirmera la mobilisation totale du gouvernement aux côtés de cette filière clé pour notre commerce extérieur", selon un communiqué transmis par la préfecture de l'Ariège.

Le ministre est attendu à Pamiers à 9h25, sur le site de Mapaéro-Akzonobel, une PME spécialisée dans la fabrication de peintures haute-technologie à eau pour le secteur aéronautique. A 10h30, il visitera l'entreprise familiale Recaero, spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange pour l’industrie aéronautique.

Les deux entreprises du secteur sont particulièrement dynamiques à l’export.

Ce déplacement sera l’occasion de lancer la 4ème édition des prix Choose France, qui mettra en avant la contribution des investisseurs étrangers dans l’accueil et la promotion des talents en France.