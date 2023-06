Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en Mayenne : "Nous allons renforcer la formation"

L'emploi et la formation sont au programme du déplacement en Mayenne ce jeudi 1er juin de la Première ministre et du ministre du Travail. Élisabeth Borne et Olivier Dussopt arrivent à Laval en début d'après-midi. Ils seront accueillis par une manifestation organisée par l'intersyndicale : un rassemblement pour dénoncer la réforme des retraites est prévu à partir de 12 heures devant le théâtre de Laval.

Le ministre du Travail a annoncé sur France Bleu Mayenne ce jeudi 1er juin que les décrets d'application de la réforme seraient publiés "dans les prochains jours" pour les premières mesures. Olivier Dussopt est également revenu sur l'objet de son déplacement en Mayenne : le gouvernement va mettre en œuvre une réforme pour "que les entreprises qui recrutent aient moins de difficultés", a-t-il affirmé sur France Bleu Mayenne.

Permettre aux allocataires du RSA "de retourner plus facilement vers l'emploi"

Le ministre du Travail souhaite "mieux coordonner" les organismes liés à l'emploi, afin de "faire en sorte que le chômage puisse continuer à baisser". Selon Olivier Dussopt, la réforme du gouvernement "France Travail" ne consistera pas à fusionner Pôle Emploi et d'autres organismes comme les missions locales ou les "structures d'aide au travail des personnes handicapées".

Il faut "mieux partager les politiques d'emploi avec les collectivités locales, les intercommunalités, les communes, les départements, les régions pour apporter des réponses à des questions comme la garde d'enfants, la mobilité, le logement, qui sont souvent des freins pour le retour à l'emploi de personnes qui aujourd'hui sont en recherche", décrit Olivier Dussopt sur France Bleu Mayenne.

Le gouvernement souhaite également centrer sa réforme sur la formation. "Nous allons renforcer un certain nombre de choses en matière de formation parce que parfois, les difficultés de recrutement s'expliquent aussi par le fait que ceux qui cherchent un emploi n'ont pas nécessairement les qualifications attendues par les entreprises bassin d'emploi par bassin d'emploi", affirme le ministre du Travail. Olivier Dussopt mise aussi sur un "nouvel accompagnement aussi des allocataires du RSA" à travers une activité d'insertion, de formation "très personnalisée" : "Il faut tenir compte des contraintes de chacun pour leur permettre de retourner plus facilement vers l'emploi", souligne-t-il. Le protocole d'expérimentation sera signé ce jeudi 1er juin avec la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, et le président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou.