La ministre en charge des Sports, Roxana Maracineanu, à Bourges ce jeudi

La ministre déléguée en charge des Sports sera ce jeudi dans le Cher. Roxana Maracineanu se rendra à Bourges, précisément au CREPS, le Centre de Ressources, d'Expertises et de Performances Sportives. Un déplacement pour notamment "valoriser la mobilisation du Gouvernement en faveur de l'emploi sportif auquel un pan entier du plan de relance pour le sport est dédié en 2021 et 2022." Selon le ministère chargé des sports, aux 5 000 emplois financés via l'Agence Nationale du Sport cette année, 4 000 emplois supplémentaires, bénéficiant directement aux clubs et associations, seront créés dans les deux années qui viennent.

Roxana Maracineanu évoquera également au cours de ce déplacement le volet "Sport-Santé", une de ses priorités. Dans ce cadre, la ministre assistera à une table ronde animée par le Comité Départemental Olympique et Sportif sur les initiatives menées dans le département.

Roxana Maracineanu sera l'invitée de la rédaction de France Bleu Berry, en direct ce jeudi à 7h45