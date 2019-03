Le ministre Gérald Darmanin consulte les élus de Haute-Vienne pour une meilleure proximité des finances publiques

Le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin a débattu durant deux heures ce mercredi soir avec une soixantaine de maires et d'élus de communautés de communes de la Haute Vienne. Objectif : réfléchir à une meilleure proximité des services des finances publiques en zone rurale.

Haute-Vienne, France

Les débats sont décidément à la mode depuis quelques temps au gouvernement et ce mercredi soir, c'est le ministre de l'action et des comptes publics qui a joué le jeu en Haute-Vienne. Gérald Darmanin a ainsi rencontré une soixantaine de maires et d'élus de communautés de communes du département à Cussac, première étape d'un déplacement de trois jours en Limousin. Un déplacement pour discuter de la présence des services des finances publics sur le territoire, sur fond d'inquiétudes concernant justement l'avenir des trésoreries.

"Je ne suis pas venu avec la botte du Père-Noël" précise le ministre de l'action et des comptes publics pic.twitter.com/vrr3V6CsSD — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 20, 2019

Echaudés par de précédentes fermetures de trésoreries en Limousin, les élus locaux redoutent que le couperet tombe à nouveau prochainement. Face à leurs inquiétudes, le ministre renvoie la faute aux précédents gouvernements sous François Hollande et Nicolas Sarkozy et promet de changer de méthode et d'écouter le terrain. Gerald Darmanin précise toutefois qu'il n'est "pas venu avec la botte du Père Noël" mais il apporte quelques propositions pour une meilleure proximité des services des finances publiques. Par exemple délocaliser des agents d’Ile-de-France ou d'autres régions pour les remettre en zone rurale. Il prévoit _"30% de contacts humains en plus"_via des permanences dans les mairies, les maisons de services publics ou même carrément sur rendez-vous chez les contribuables.

Une concertation de six mois est lancée dans trois territoires pilotes

Les ex départements du Limousin, Haute-Vienne, Corrèze et Creuse, font partie des trois territoires tests choisis par le ministre pour réfléchir à l'amélioration de la proximité des services des finances publiques. De belles ambitions accueillies avec espoir mais aussi scepticisme à en croire les réactions des maires présents à ce débat ce mercredi soir.

Beaucoup de courtoisie, il est sympa, mais ça n'a pas servi à grand chose - Daniel Boisserie, président de l'association des maires ruraux en Haute-Vienne

Comme beaucoup de ses collègues, le maire d'Ambazac n'est pas totalement séduit. Stéphane Ché salue "un discours bien rodé, agréable à entendre et de bonnes idées. Il donne envie d'y croire". Pourtant, il reste très prudent et attend de voir car il a déjà été échaudé par la fermeture de la trésorerie de sa commune. Les élus haut-viennois se donnent donc rendez-vous en septembre, à l'issue des 6 mois de concertation annoncés par le ministre. Gérald Darmanin leur a soumis une carte des points d'accueil possibles pour les services des finances publiques. Maintenant, à eux de se mettre d'accord et de faire des suggestions s'ils ont mieux à proposer. Avec bien sûr les moyens qu'on leur donne.