Darmanin, Philippe et Lecornu bientôt exclus du parti Les Républicains ?

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a frôlé l'exclusion ce mardi du parti Les Républicains, pour cause de "dissidence électorale". Le parti s'est finalement donné une semaine pour trancher, comme pour Edouard Philippe et Sébastien Lecornu.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, est en sursis au sein du parti Les Républicains ce mardi à l'issue du bureau politique du parti. Ce mardi soir, des sources internes au parti ont annoncé son exclusion, avant que les instances officielles n'annoncent que Géralrd Darminin sera fixé sur son cas sous huit jours.

Gérald Darmanin ne risque pas l'exclusion que pour avoir accepté une place dans le gouvernement d'Edouard Philippe, mais pour "dissidence électorale" : il figurait en effet en position non-éligible sur une liste La République En Marche, aux élections sénatoriales le week-end dernier, une liste conduite dans le nord par un ancien PS.

Vote à la quasi-unanimité

D'autres cas ont été étudiés ce mardi soir par le BP du parti, et en particulier ceux du Premier ministre Edouard Philippe et du secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu. Le bureau a affirmé là aussi qu'il se laissait une semaine de délai pour se prononcer sur leur exclusion du parti, ainsi que de celle de Franck Riester et Thierry Solère, députés "constructifs".

Avant d'accorder un délai à Gérald Darmanin, le bureau politique s'est prononcé à la quasi-unanimité de la cinquantaine de cadres du parti présents . Seuls le maire de Nice Christian Estrosi a voté contre. Et Laurence Saillet, une proche de Xavier Bertrand, s'est abstenue.