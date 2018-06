Lignières, France

Le ministre Jacques Mézard est annoncé en Berry ce week-end. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, se rendra à Lignières ce samedi 23 juin pour assister à l’Assemblée générale des maires du Cher au Pôle du cheval et de l’âne de Lignières à partir de 10h. Il participera à une table ronde sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, en présence d'Alain Brunaud président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Cher et du sénateur Rémy Pointereau.

à lire Le Cantalien Jacques Mézard devient ministre de la Cohésion des territoires

Dispositif "action cœur de ville"

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du dispositif "action cœur de ville" lancé fin mars. Il va permettre à 222 villes de bénéficier de cinq milliards d’euros sur cinq ans "pour revitaliser leurs centres-villes et inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes", explique la Préfecture du Cher dans un communiqué. "Il s’agit d’un changement de méthode car ce sont les maires, les élus et les acteurs locaux qui élaboreront leurs propres projets d’aménagement, en fonction des besoins réels et des spécificités de leurs territoires".