Le ministre Marc Fesneau, en charge des relations avec le parlement, rencontre des élus à Coings

Alors que l'acte 1 du grand débat national lancé par Emmanuel Macron s'achève ce vendredi, les ministres de son gouvernement poursuivent leurs déplacements sur le terrain à la rencontre des élus. C'était le cas ce jeudi après midi à Coings où le ministre chargé des relations avec le parlement a répondu favorablement à l'invitation notamment de l'association des maires ruraux du département. Marc Fesneau a notamment précisé qu'il y aurait, après cette phase de grand débat "des réponses utiles" qui seront apportées par le gouvernement.

Devant 80 élus environ, Marc Fesneau a ecouté les élus. Certains d'entre eux d'ailleurs n'ont pas caché leurs inquiétudes comme le maire de Belâbre, Laurent Laroche : " Nous étions inquiets avant le grand débat, nous le sommes encore plus aujourd'hui ". De son côté, Vanik Berberian, maire de l'association des maires ruraux de France a insisté sur la nécessité d'un vrai dialogue avec le gouvernement : " Quand on nous impose quelque chose qui n'a pas de sens, on ne peut pas l'accepter"

