Le ministre Marc Fesneau officiellement candidat pour les régionales en Centre-Val de Loire

C'était un secret de polichinelle. C'est désormais officiel : Marc Fesneau est bien candidat aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains en Centre-Val de Loire.

Le ministre des Relations avec le parlement et de la Participation citoyenne, l'a annoncé ce vendredi matin, à Marchenoir, commune du Loir-et-Cher dont il fut maire de 2008 à 2017.

Ministre d'Emmanuel Macron depuis 2018

Marc Fesneau, 50 ans, élu député Modem du Loir-et-Cher en 2017 avant d'entrer au gouvernement en 2018, mènera une liste soutenue par La République En Marche et le Modem.

La dernière fois, il était candidat avec LR et UDI

Marc Fesneau a déjà été conseiller régional en Centre-Val de Loire, dans l'opposition, de 2004 à 2010. Et en 2015, il figurait sur la liste d'union de la droite et du centre, alors menée par Philippe Vigier. Aujourd'hui, la donne a changé, et Nicolas Forissier, député LR de l'Indre, qui était son co-listier en 2015, sera désormais en concurrence avec lui, et mène une liste LR/UDI/Centristes.

Matthieu Schlesinger, maire d'Olivet © Radio France - Antoine Denéchère

Marc Fesneau sera présent ce vendredi après-midi à Olivet, commune de l'agglomération d'Orléans, et y visitera le vaccinodrome ouvert le 12 avril dernier. Et ce n'est sûrement pas un hasard : le nom du maire d'Olivet, Mathieu Schlesinger, revient souvent pour mener la liste LREM/Modem dans le Loiret.

Marc Fesneau doit aussi se rendre dans les six départements du Centre-Val de Loire durant ce week-end du 24 et 25 avril, indique son équipe de campagne.