Le Modem de la Manche prépare les élections départementales et régionales de 2021

Les membres du bureau du Modem de la Manche tenaient leur réunion de rentrée ce samedi 5 septembre à Condé-sur-Vire, autour de leur président départemental, Laurent Pien. L'occasion pour le parti de tirer le bilan des élections municipales dans le département, mais aussi de réagir à l'actualité nationale du moment. Ainsi, Laurent Pien se félicite-t-il de la nomination du président du Modem, François Bayrou, au poste de Haut-Commissaire au Plan. "Il est important dans une époque où l'on réagit très souvent dans l'immédiateté de disposer d'un homme qui aura la tâche de réfléchir à l'avenir à plus long terme du pays", souligne l'élu manchois.

Le plan de relance est bon pour notre planète et en même temps pour l'économie locale.

Le Plan de relance dévoilé cette semaine par le gouvernement trouve également grâce aux yeux des membres du Modem de la Manche. "Nous nous réjouissons qu'une enveloppe importante soit fléchée en direction de la transition écologique et énergétique", souligne Laurent Pien avant d'ajouter, "C'est bon pour notre planète et en même temps pour l'économie locale".

Construire un projet centriste pour les élections départementales et régionales

Mais le parti centriste a également évoqué en cette rentrée ses intentions pour l'année électorale à venir. En 2021, nous voterons pour renouveler les élus départementaux et régionaux. "Nous annonçons que nous prendrons part aux élections régionales et départementales du printemps prochain", précise le président manchois du Modem. "Nous comptons présenter des candidats et nous allons prendre contact dans les prochaines semaines avec d'autres familles politiques comme l'UDI, Agir, et bien sûr, LREM, pour tenter de présenter des candidatures communes autour d'un projet commun à la fois pour le département, et pour la région. _Notre ambition est aussi de désigner un homme ou une femme pour incarner ce projet et briguer les présidences des deux collectivités_", conclut Laurent Pien.