Le Modem soutient Jean-Louis Louvel pour la mairie de Rouen

Le patron des palettes PGS, propriétaire aussi de Paris-Normandie et président du Rouen Normandie Rugby, engrange les soutiens en vue des municipales de 2020.

Rouen, France

Le Modem de Seine-Maritime vient de donner son investiture au chef d'entreprise rouennais Jean-Louis Louvel pour les prochaines élections municipales de 2020. La droite constructive Agir devrait faire de même selon la députée du Havre Agnès Firmin-le-Bodo. Jean-Louis Louvel qui ne se revendique d'aucun parti avait soutenu la liste Renaissance d'En marche aux européennes et doit s'exprimer officiellement à la fin de l'été. Pour évaluer le meilleur candidat de la droite et du centre le président de la région Normandie Hervé Morin a par ailleurs commandé un sondage et Jean-Louis Louvel fait partie des personnalités sondées.