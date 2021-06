"Le moment est venu" : Jean-Luc Bohl est candidat à la présidence du Département de la Moselle

C'est le premier "outsider" à se porter candidat à la présidence du conseil départemental de la Moselle : Jean-Luc Bohl, le maire de Montigny-lès-Metz, se verrait bien dans le fauteuil occupé encore, pour quelques jours au moins, par Patrick Weiten.

Le Montignien vient de faire son retour à la tête du canton de Montigny, dimanche dernier : il avait déjà été élu au département de la Moselle de 1998 à 2011. Il a été élu , cette fois-ci, avec sa binôme, l'élue sortante Marie-Louise Kuntz.

Elu local expérimenté

Jean-Luc Bohl se targue d'avoir toute l'expérience nécessaire pour assurer cette fonction, lui qui n'a jamais prétendu à un mandat national : "Je suis maire depuis vingt ans. J'ai été président de Metz Métropole, avec des sujets importants et structurants pour la métropole mais aussi toute la Moselle. Je viens d'achever mon mandat de premier vice-président de la Région Grand Est. Le moment est venu de mettre cette expérience et cette volonté au service de mon département".

Pas de vengeance personnelle

Jean-Luc Bohl estime qu'il est temps de tourner une nouvelle page de l'histoire du département de la Moselle : non pas pour mettre des bâtons dans les roues de Patrick Weiten, mais pour faire souffler un vent nouveau. "Trente nouvelles têtes ont été élues dimanche dernier. Il y a donc une grande capacité de renouvellement. J'ai dans l'optique d'animer cette nouvelle équipe".

Mais le maire de Montigny-lès-Metz tacle quand même au passage le président sortant et ses méthodes, notamment lors du mandat en passe de s'achever : "J'ai envie d'avoir une gouvernance du département apaisée, qui soit concertée, partagée, et non monolithique et repliée sur elle-même. Avec du respect pour les élus et les services".

Arrêtons la stratégie du nombril

Patrick Weiten et Jean-Luc Bohl sont pourtant du même bord politique, de centre droit. Qu'est-ce qui les sépare autant ? "Question de tempérament", répond l'élu montignien, qui rappelle au passage son ancrage en Moselle-Est (né à Creutzwald et enfance passée à L'Hôpital). Mais Jean-Luc Bohl se plaît à rappeler le consensus qu'il parvenait à obtenir quand il était président de Metz Métropole, quand la ville de Metz était dirigée par la gauche de Dominique Gros.

S'il est élu président du conseil départemental de la Moselle ce jeudi, Jean-Luc Bohl promet de nommer une femme comme première vice-présidente. Certainement sa binôme, Marie-Louise Kuntz.

Il serait contraint, en revanche, de céder son fauteuil de maire de Montigny-les-Metz, qu'il occupe depuis 2001, selon la règle du non cumul des mandats.