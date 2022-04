Le monde du rugby rend hommage dans une tribune à Federico Aramburu "Mort parce qu’il a défendu ses valeurs"

Il y a un mois, l'ancien rugbyman argentin Fédérico Aramburu a été abattu par balles en pleine rue au petit matin, après une altercation dans un bar. Une violente agression dont les deux principaux suspects sont deux militants d'extrême droite, anciens membres du GUD. Ce mardi 19 avril 2022, le monde du rugby et plus largement le monde sportif lui rendent hommage dans une tribune publiée chez nos confrères de l'Equipe et intitulée "Mort parce qu'il a défendu ses valeurs".

En substance, le texte rappelle les valeurs de l'ovalie : intégrité, passion, solidarité, discipline et respect. Il s'inscrit en opposition et en dénonciation de l'extrême droite. Les principaux accusés sont en effet d'anciens membres du GUD, un syndicat bien connu de l'extrême droite française. Pour l'heure, Loïk Le Priol et Romain Bouvier ont été mis en examen pour assassinat et détention d'armes et écroués. Une troisième personne, une femme est mise en examen pour complicité d'assassinat. Ils restent tous à ce stade présumés innocents. Même si le caractère raciste, xénophobe ou antisémite n'est pas retenu à ce stade, reste que selon plusieurs témoignages à l'origine de l'altercation entre les deux groupes, il y a la volonté de Fédérico Aramburu et son ami Shaun Hegarty de s'interposer et prendre la défense d'un homme auquel les militants d'extrême droite auraient tenu des propos à caractères xénophobes. C'est aussi cela que rappelle la tribune, Fédérico Aramburu est "Mort parce qu'il a défendu ses valeurs".

La tribune est signée par plus de 500 sportifs et notamment le monde du rugby francilien. Parmi les signataires il y a notamment Dimitri Szarzerski, ancien International français, entraîneur du Racing 92 (défense), Gonzalo Quesada, manager du Stade Français, Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, vice-président de la Ligue Nationale de Rugby, Julien Arias, entraîneur Stade Français (arrières), Yannick Nyanga, directeur sportif du Racing 92, David Auradou, ancien international, responsable sportif du RC Suresnes ou encore Pierre Rabadan, ancien international Français et ancien capitaine du stade français.

"Nous sommes tous encore sous le choc de ce qui s'est passé et je pense qu'on le restera toujours" confie l'ancien troisième ligne. "La violence qui s'est déchainée dans l'assassinat de Federico fait écho à des idées extrémistes. Finalement, c'est aussi à ça qu'on est confronté au deuxième tour de l'élection présidentielle" explique Pierre Rabadan. Il ajoute : "comme le dit La Tribune, c'est à l'encontre de ce qui semble être le socle d'un sport qu'on a pratiqué ou de valeurs qui permettent de faire société et de vivre correctement ensemble".