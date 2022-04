"Le monde rural se sent oublié", pour l'association des maires ruraux de la Sarthe

La majorité des communes rurales sarthoises ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Une forme de désaveu pour Emmanuel Macron selon Jean-Yves Denis, le vice-président de l'association des maires ruraux de la Sarthe et maire de Crosmières.

Emmanuel Macron sera en déplacement ce vendredi 29 avril dans les Hautes-Pyrénées au sujet de la ruralité. Les communes rurales, en France comme en Sarthe, ont majoritairement voté pour Marine le Pen au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. "Je pense que le monde rural se sent oublié, abandonné", estime Jean-Yves Denis, le vice-président de l'association des maires ruraux de la Sarthe. "Il y a une série de recommandations, de réclamations, qui ont été faites et qui semblent ne pas avoir été entendues", poursuit le maire de Crosmières. "Il y a le coût des carburants, de la vie courante, la disparition des services publics, le monde rural a l'impression d'être laissé sur le bas-côté de la route."

Un vote d'opposition

Il prend pour exemple l'agenda rural, un plan d'action élaborées en 2019 dont de nombreuses propositions sont toujours en chantier. "Il faudrait que le gouvernement s'y attelle, sur le monde de la santé, du travail, sur les dotations des communes rurales, dont une série de sujet qu'il faut reprendre. Il ne manque plus que le feu vert du président pour démarrer." Ce sentiment d'abandon explique le vote pour le Rassemblement national selon l'édile. "Dans ma commune, les gens ont majoritairement voté pour Marine Le Pen", raconte-t-il. "Il y a sûrement une part d'adhésion au fur et à mesure, mais c'est surtout l'opposition à une politique qui ne répond pas à leurs problèmes."

Le maire, élu de proximité

Si avec la crise sanitaire, la relation avec les élus locaux s'étaient tendue, ça n'a pas été le cas cette fois. "Certains habitants ont fait part d'un agacement face à l'administration, mais il y a une vraie relation de proximité entre les habitants et le maire, et c'est peut-être par là qu'on peut redonner du sens à la vie commune", ajoute Jean-Yves Denis. Il plaide ainsi pour une plus grande décentralisation, en redonnant plus de responsabilités aux maires des communes.