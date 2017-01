Le "Monsieur Primaire" de la gauche en Isère table sur 55 000 votants, et même "un petit chouia de plus"

Les militants socialistes et les partisans des sept candidats tentent de mobiliser les électeurs de gauche avant le premier tour de dimanche. Michel Baffert, qui supervise le scrutin en Isère, espère rassembler au moins autant de votants que pour la dernière primaire, en 2011.

En Isère, 1 200 personnes seront mobilisées dimanche pour le premier tour de la primaire de gauche. Ces militants seront répartis dans les 119 bureaux de vote que comptent le département. Il y en avait près de 150 en 2011, lors de la précédente primaire de la gauche.

Trouvez le bureau de vote le plus proche de chez vous

Michel Baffert, le "Monsieur Primaire" en Isère, assure que l'organisation est prête à faire face aux éventuelles absences liées à la grippe. Ses équipes sont prêtes. Reste à mobiliser les électeurs de gauche. Il espère obtenir une participation au moins égale à celle de 2011, lors de la précédente primaire du Parti Socialiste, et ce malgré un nombre inférieur de bureaux de vote. Michel Baffert est optimiste et table même "sur un petit chouia de plus". À l'automne dernier, la primaire de la droite avait rassemblé 74000 votants en Isère.