La fusion des départements lorrains est-elle une hypothèse sérieuse ? Face aux volontés d'indépendance de certains Alsaciens, un rapport du préfet de région, Jean-Luc Marx, remis début août, préconise une fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour créer un département unique, au sein de la région. Pourquoi ne pas faire la même chose entre départements lorrains, propose, pour sa part, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein : "Il faut une équité pour tous les territoires. Les Champardennais et les Lorrains ont autant besoin de prendre leur avenir en main que les Alsaciens. Ce n'est pas moi qui ouvre le débat, c'est le gouvernement qui décide de dire pourquoi ne pas changer la donne en Alsace. Très bien, si c'est le cas, égalité pour les Lorrains et les Champardennais".

La Moselle se suffit à elle-même - Patrick Weiten

Son homologue en Moselle Patrick Weiten, invité de France Bleu Lorraine ce mardi, lui oppose un non catégorique : "Non, la Moselle a une volonté de coopération avec ses voisins mais son identité doit être marquée, la Moselle se suffit à elle-même, Imaginez un grand département lorrain, gérer les choses de la Moselle depuis Epinal et Nancy, on s'éloignerait de la proximité". Le Président du Conseil départemental de la Moselle n'est pas inquiet de l'émergence d'un super département alsacien. Pour Patrick Weiten, "être plus grand ne veut pas dire être plus fort". "La Moselle, dit-il, a une force qu'elle dégage par son action, ses compétences".

"Se marier pour quel projet? s'interroge encore Patrick Weiten. Généralement quand on se marie, c'est qu'on a un projet commun alors que là, on se marie pour se marier". "On a assez bouleversé la carte de France des territoires ces dernières années, il faut surtout de la proximité". Patrick Weiten ne souhaite pas commenter précisément le rapport Marx pour le moment, "je suis en train de l'analyser" précise-t-il.