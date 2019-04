La dissolution du mouvement d'ultradroite Bastion social actée en Conseil des ministres

Le mouvement d'ultradroite Bastion social, fondé en 2017 et accusé d'appeler à la haine, aux discriminations et aux actions violentes, a été dissous en Conseil des ministres ce mercredi.

Accusé d'appeler à la haine, aux discriminations et aux actions violentes, le mouvement d'ultradroite Bastion social a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Le président Emmanuel Macron s'était engagé fin février, lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), à mettre un terme aux activités de ce groupuscule identitaire, né à Lyon en 2017. Des locaux avaient ensuite été ouverts à Clermont-Ferrand, Chambéry, Aix-en-Provence ou encore Marseille. Cette décision a été prise "pour mettre fin aux exactions répétées commises" en marge de rassemblements de voie publique, a précisé le ministère dans un communiqué.

"Engagement tenu", a salué sur Twitter Christophe Castaner, appelant à rester "vigilants, unis et mobilisés" face "à toutes les haines". Le chef de l'État s'est engagé à dissoudre deux autres associations d'extrême droite : Blood and Honour Hexagone et Combat 18.