Le mouvement Magna Nîmes fait ses propositions pour Nîmes

Nîmes, France

Un centre-ville redynamisé, davantage de sécurité, un meilleur accès à la culture, une économie plus dynamique ou encore des transports urbains plus efficaces. Ce sont quelques uns des souhaits émis par plus de 1000 nîmois consultés par le mouvement citoyen Magna Nimes lancé il y a un an par Jérome Puech. Fort de ce constat, ses adhérents ont listé les priorités qu'ils souhaitent voir mises en oeuvre dans la ville. Ils se donnent jusqu'à l'automne pour élaborer un programme chiffré.

"On considère nous que la politique, c'est d'abord écouter les citoyens pour lesquels on travaille. A partir de la matière brute qu'on a recueillie, on va aller voir des experts pour voir comment c'est réalisable, chiffrable. Nous ne sommes que des citoyens, il faut qu'on travaille encore. A l'automne, on pourra préciser nos intentions de manière plus fine."

Jérome Puech Copier

Des idées pour développer Nîmes

A partir des propositions faites par les nîmois qu'ils ont rencontrés, les adhérents de Magna Nîmes lancent déjà plusieurs idées.

Développer par exemple les pistes cyclables dans la ville mais également à la périphérie pour relier les différents espaces verts, voire d'autres sites dans le département.

Créer un auditorium de qualité dans le centre-ville pour permettre aux habitants d'assister à des concerts classique ou de jazz.

Rendre les transports en bus gratuits d'ici 2025

Parmi les autres idées évoquées : faire de Nîmes la capitale de l'artisanat, mutualiser les services entre la ville et la Métropole ou encore développer la mixité dans les écoles.

"Seuls, on ne pourra rien faire"

En ligne de mire bien sûr, les municipales. Jérome Puech l'assure : " On est plutôt pour une logique citoyenne, de large rassemblement. Si ce rassemblement est possible, il pourra porter ce programme là. Ma personne ou ma famille politique, seule, ne pourra rien faire".

"Une matière qui pourra servir à tout le monde" Copier

Jérome Puech qui est le seul pour l'instant à avoir demandé l'investiture du PS pour se présenter aux municipales. Dans le cas contraire ? "On espère que cette matière là, elle pourra être entendue et que les gens pourront s'en inspirer, qu'ils soient de droite ou de gauche. L'important,c'est qu'on puisse avancer et être au plus proche des préoccupations des nîmois".