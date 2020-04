Déconfinement : le mouvement #NousSommes lance une consultation pour penser Montpellier après le confinement

Le mouvement citoyen Nous Sommes né à Montpellier lors de la dernière campagne des municipales (9% des voix au premier tour) lance une consultation pour recenser les initiatives collectives et imaginer la ville d’après avec les habitants.

"Dans la continuité de la logique qui a conduit à l’élaboration collective du programme « Un nouvel espoir » pour les élections municipales, le mouvement Nous Sommes propose aux Montpelliérains de participer à construire la ville d’après la crise sanitaire inédite que nous traversons.Plus que jamais, n’attendons pas que les responsables politiques et experts de tout poil imposent seuls leurs solutions" explique le mouvement dans un communiqué ce jeudi.

"La ville solidaire et résiliente que nous appelons de nos vœux ne pourra se faire qu’avec une forte participation des habitants et des collectifs associatifs à l’élaboration des politiques publiques et à la prise de décision. L’intelligence collective est notre salut."

La consultation va se dérouler en trois étapes :

Le constat : une enquête collective inspirée notamment de la proposition de B. Latour (Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise), qui reflète nos situations et expériences individuelles de ce moment si particulier. Les initiatives : un espace pour recenser et partager les initiatives collectives qui s'organisent au travers de nouvelles formes de solidarité. Quelle ville d’après ? Un espace de travail et d'ateliers de propositions collaboratives pour nous permettre d'alimenter une vision commune de la ville de demain.

Cette consultation se clôturera les 9 et 10 mai prochains par un temps de synthèse et de conférences en ligne.