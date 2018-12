Le mur du domicile du député Philippe Huppé tagué

La façade du domicile d'un député de l'Hérault a été taguée la veille de Noël. Philippe Huppé, député LREM de la 5e circonscription de l'Hérault, a découvert sur le mur de son domicile à Adissan l'inscription "Dégage !". Et ce n'est pas la première fois.

Philippe Huppé, député La République en Marche de la 5e circonscription de l'Hérault (Bédarrieux, Clermont-l'Hérault et une partie de Béziers), a découvert ce lundi sur le mur de son domicile, à Adissan, une inscription qui ne laisse planer aucun doute sur les sentiments que certains semblent éprouver à son égard : "Dégage !", peint en lettres jaunes. Ce qui fait dire au parlementaire qu'il ne peut s'agir que de gilets jaunes.

Car selon Philippe Huppé, cen'est pas la première fois qu'il se retrouve ainsi visé par des inscriptions ou lettres d'insultes depuis le début du mouvement. "C'est assez lâche, commente le député macroniste. D'autant que je suis allé à cinq reprises sur les ronds-points pour discuter avec les gilets jaunes".

Philippe Huppé, élu député de la 5e circonscription de l'Hérault en juin 2017, s'inquiète du climat qui règne en France depuis quelques semaines : "Cela montre qu'il n'y a plus de respect pour personne. Il y a quelque chose qui ne va plus dans le pays et c'est assez inquiétant !"