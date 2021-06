Le n°2 de la France Insoumise à Limoges, pour soutenir la liste LFI aux régionales en Nouvelle-Aquitaine

Un soutien de poids a fait le déplacement en Limousin ce vendredi, pour appuyer la candidature de Clémence Guetté, tête de liste de la France insoumise aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Elle a reçu la visite du député du Nord, Adrien Quatennens, le numéro deux du parti. Le duo est d'abord allé à la rencontre des salariés creusois et haut-viennois de LS Industrie - les ex-GM&S - à la Souterraine. Ils ont aussi discuté avec des intermittents et précaires qui occupent le théâtre de l'Union, à Limoges, avant de tenir un mini-meeting devant une quarantaine de personnes.

A Limoges, Adrien Quatennens et Clémence Guetté ont discuté de la réforme de l'assurance chômage avec des intermittents et précaires inquiets pour leur avenir.. © Radio France - Nathalie Col

Pour cette journée placée sous le signe de la lutte pour l'emploi, les ex-GM&S restent un symbole incontournable. Leur combat pour sauver leur usine de sous-traitance automobile avait animé la campagne présidentielle de 2017 et aujourd'hui encore, c'est l'exemple de ce qu'il faut changer selon Clémence Guetté.

"Ce que la région peut faire et a déjà fait, c'est mettre de l'argent sur la table pour sauvegarder l'outil industriel. Le problème, c'est qu'il faut aussi une vision de ce qu'on fait de ces sites." La candidate Insoumise propose avant tout d'écouter les salariés, ce qui n'est jamais fait selon elle. Elle veut aussi "conditionner à des critères sociaux et écologiques, l'attribution de ces subventions massives aux groupes industriels dans la région" afin qu'ils s'engagent à ne pas licencier.

Clémence Guetté, tête de liste de la France Insoumise aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. © Radio France - Nathalie Col

Sur l'estrade installée place Jourdan ce vendredi, Clémence Guetté rappellle qu'Adrien Quatennens a co-signé une proposition de loi sur la responsabilité des donneurs d'ordre vis à vis de l'emploi des sous traitants. Mais ce n'est pas le seul point fort mis en avant lors de sa visite. De manière plus pragmatique, la candidate reconnaît que c'est aussi le moyen de donner de la visibilité à sa campagne dans un contexte sanitaire compliqué. D'ailleurs, le député du nord ne lésine pas sur les compliments.

"C'est un profil de cette _génération Mélenchon_, la génération nouvelle que Jean-Luc a réussi à former et qui démontre ses qualités quotidiennement. Elle est parfaitement capable de prendre en charge des responsabilités politiques." Le député du Nord insiste aussi sur le programme qu'elle défend et qui selon lui apporterait "à l'echelle de la région, ce bouclier social" que la France Insoumise veut instaurer.

Les thèmes nationaux se sont aussi invités dans les discussions, notamment lors d'un échange entre Adrien Quatennens, Clémence Guetté et des intermittents et précaires Limougeauds mobilisés contre la réforme de l'assurance chômage. Ils ont également évoqué celle des retraites et _"la casse du code du travail."_La tête de liste de LFI en Nouvelle-Aquitaine a par ailleurs exhorté les militants à continuer de faire campagne et à distribuer des tracts sur les marchés jusqu'à la dernière minute de la campagne.