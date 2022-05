Le nom de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, circule pour devenir Première ministre

Le nom de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims circule sur les réseaux sociaux et dans la presse. Selon certaines sources, elle pourrait devenir la prochaine Première ministre et remplacerait ainsi Jean Castex pour composer le nouveau gouvernement du second mandat d'Emmanuel Macron.

Ces dernières heures, une rumeur circule concernant le nom de la prochaine Première ministre d'Emmanuel Macron. Dans la "short list", Catherine Vautrin, présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims semble bien placée pour devenir la seconde Première ministre de la Ve République après Edith Cresson nommée en mai 1991. Info ou intox ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les épaules pour devenir Première ministre ?

Impossible de répondre a cette question pour le moment, une chose semble sûre, le profil de Catherine Vautrin, pourrait correspondre. On sait qu'Emmanuel Macron cherche une femme pour le poste. Catherine Vautrin est diplômée d'une maitrise en droit des affaires. C'est également une proche de Nicolas Sarkozy, l'ancien Président de la République, qui a rallié le camp Macron ces dernières semaines en disant qu'"on ne se trompait jamais en choisissant la clarté et la constance". Trésorière de l'UMP, Catherine Vautrin est nommée en 2016 porte-parole de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Deux fois secrétaire d'Etat, une fois ministre (déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité), elle a été vice présidente de l'Assemblée nationale entre 2008 et 2017 et ça ne fait aucun doute, elle est reconnue sur le terrain Politique.