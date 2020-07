Le nom du nouveau président de l'agglomération de Saintes sera connu ce jeudi soir

C'est en quelque sorte le troisième tour des élections municipales. Les maires sont maintenant connus, vient donc le temps d'élire le président, et les vice-présidents des agglomérations. A Saintes, tout se joue ce jeudi soir.

A partir de 18 heures, 64 conseillers communautaires des 36 communes de l'agglomération de Saintes vont devoir voter pour choisir leur nouveau président Après le départ forcé de Jean-Philippe Machon en 2016, l'ancien maire de Saintes, c'est Jean Claude Classique, le maire de Foncouverte qui avait pris la relève. Jean-Philippe Machon, sa présidence trop autoritaire et son goût pas assez "prononcé" pour certain pour les petites communes a laissé un goût amer.

Jean-Philippe Machon, ancien président de l'agglomération de Saintes © Maxppp - Joubert Severine

Un nom se dégage pour devenir le prochain président

Il faut aujourd'hui "recoller" les morceaux. Partir sur un conseil communautaire qui fasse l'unanimité, ou en tout cas, qui convienne au plus grand nombre. Avant même le deuxième tour des élections municipales, les maires déjà élus de l'agglo s'étaient retrouvés pour tenter de baliser la route. Essayer de s'entendre avant sur ce qui allait se passer. A ce titre, et avant même que le conseil communautaire ne débute, il semblerait qu'un nom se dégage pour devenir le prochain président.

Pour Eric Pannaud, maire de Chaniers et vice président de l'agglomération. "Il n'y a sur ce sujet, plus de véritable mystère. Il a été validé le fait que nous allons proposer une seule liste avec comme tête de liste le nom de Bruno Drapron. Ce n'est plus un secret. "

Bruno Drapron, le nouveau maire de Saintes © Radio France - (Document de campagne)

Accord donc sur le nom du nouveau président, mais l'enjeu derrière, pour retrouver un peu de sérénité, c'est de pouvoir contenter un peu tout le monde avec les postes de vice-présidents. Pour Bruno Drapron, "La clef de la réussite, c'est de travailler ensemble, quelque soit la sensibilité politique, quelque soit la taille de sa commune. Pour moi, on fonctionne à 36 et non pas à 35 plus un."

Dans sa liste, Bruno Drapron proposera 13 vice présidents et 4 conseillers délégués. Avec des axes de travail majeurs pour l'agglomération. La relance économique en fixant un peu plus d'emplois sur le territoire, re-dynamiser les centres villes, et retrouver enfin une certaine attractivité touristique.